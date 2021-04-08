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Duygu Özaslan fazla kilolarından kurtuldu süper minisiyle verdi

Duygu Özaslan fazla kilolarından kurtuldu süper minisiyle verdi

YouTuber Duygu Özaslan yazın kilolu haliyle sosyal medyanın diline düşmüştü. Fazla kilolarından kurtulmayı başaran Özaslan, süper minisiyle verdiği pozla adeta nispet yaptı.

Duygu Özaslan fazla kilolarından kurtuldu süper minisiyle verdi

 Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'ın geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan bikinili fotoğrafları herkesi şoke etmişti. Havuz başında bikinisiyle görüntülenen Özaslan'ın bir hayli kilo aldığı görülmüştü.

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Duygu Özaslan fazla kilolarından kurtuldu süper minisiyle verdi

Bu karenin ortaya çıkmasının ardından Özaslan, 'Blumia Nervoza' hastalığına yakalandığını açıklamış, kilo vermeye başladığını takipçileriyle paylaşıp kendini spora vermişti.

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Duygu Özaslan fazla kilolarından kurtuldu süper minisiyle verdi

Sıkı bir spor programıyla zayıflayan Duygu Özaslan pozlarıyla dikkat çekiyor. 

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Duygu Özaslan fazla kilolarından kurtuldu süper minisiyle verdi

Sık sık reklam için yaptığı paylaşımlarla dalga konusu olan Duygu Özaslan son olarak süper minili elbisesiyle bir pozunu paylaştı. 

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