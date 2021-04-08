Duygu Özaslan fazla kilolarından kurtuldu süper minisiyle verdi
YouTuber Duygu Özaslan yazın kilolu haliyle sosyal medyanın diline düşmüştü. Fazla kilolarından kurtulmayı başaran Özaslan, süper minisiyle verdiği pozla adeta nispet yaptı.
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'ın geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan bikinili fotoğrafları herkesi şoke etmişti. Havuz başında bikinisiyle görüntülenen Özaslan'ın bir hayli kilo aldığı görülmüştü.
Bu karenin ortaya çıkmasının ardından Özaslan, 'Blumia Nervoza' hastalığına yakalandığını açıklamış, kilo vermeye başladığını takipçileriyle paylaşıp kendini spora vermişti.
Sıkı bir spor programıyla zayıflayan Duygu Özaslan pozlarıyla dikkat çekiyor.
Sık sık reklam için yaptığı paylaşımlarla dalga konusu olan Duygu Özaslan son olarak süper minili elbisesiyle bir pozunu paylaştı.