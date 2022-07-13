Duyanları şoke etti! Nadide Sultan'dan çok konuşulacak Alişan itirafı...
Şarkılarıyla bir döneme damga vuran Nadide Sultan Sinan Özedincik ve Sonat Bahar'ın sunduğu 'Biz Bize programına bayramın dördüncü günü konuk oldu. Yaptığı olay açıklamalarla gündemi sallayan Sultan'ın Alişan itirafı duyanları şoke etti. Bomba itiraflarda bulunan güzel şarkıcı "Alişan ile birlikte okuldan atıldık" dedi. İşte tüm detaylarıyla Nadide Sultan'ın o açıklamaları...
Şarkılarıyla bir döneme damga vuran Nadide Sultan Sinan Özedincik ve Sonat Bahar'ın sunduğu 'Biz Bize programına bayramın dördüncü günü konuk oldu. Yaptığı olay açıklamalarla gündemi sallayan Sultan'ın Alişan itirafı duyanları şoke etti. Güzel şarkıcı açıklamasında " Şarkılarıyla bir döneme damga vuran Nadide Sultan Sinan Özedincik ve Sonat Bahar'ın sunduğu 'Biz Bize programına bayramın dördüncü günü konuk oldu. Yaptığı olay açıklamalarla gündemi sallayan Sultan'ın Alişan itirafı duyanları şoke etti. Güzel şarkıcı yaptığı açıklamada annesinin şarkıcı olmasını istediğini söyleyerek " Hatta Alişan'la beraber okuldan atıldık. Yıllar sonra baktım Onur Şan dönüyor, ben de dönmeye karar verdim" dedi...
Nadide Sultan'dan olay açıklamalar
Sinan Özedincik ve Sonat Bahar'ın sunduğu 'Biz Bize programına bayramın dördüncü günü Onur Şan, Nadide Sultan ve Deniz Toprak konuk oldu. Nadide Sultan, olay açıklamalarda bulundu.
Mutlu bir evlilik sürdürüyor
Nadide Sultan şarkılarıyla bir döneme damgasını vurmuştu. Ünlü şarkıcı Nadide Sultan, yönetmen olan eşi Hakan Yonat ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Ünlü şarkıcı Nadide Sultan ve eşinin Kaan adını verdikleri oğulları bulunuyor.
Çok konuşulan isimlerdendi
Nadide Sultan, bir dönemin en çok konuşulan isimlerindendi.