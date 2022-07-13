Duyanları şoke etti! Nadide Sultan'dan çok konuşulacak Alişan itirafı...

Şarkılarıyla bir döneme damga vuran Nadide Sultan Sinan Özedincik ve Sonat Bahar'ın sunduğu 'Biz Bize programına bayramın dördüncü günü konuk oldu. Yaptığı olay açıklamalarla gündemi sallayan Sultan'ın Alişan itirafı duyanları şoke etti. Güzel şarkıcı açıklamasında " Şarkılarıyla bir döneme damga vuran Nadide Sultan Sinan Özedincik ve Sonat Bahar'ın sunduğu 'Biz Bize programına bayramın dördüncü günü konuk oldu. Yaptığı olay açıklamalarla gündemi sallayan Sultan'ın Alişan itirafı duyanları şoke etti. Güzel şarkıcı yaptığı açıklamada annesinin şarkıcı olmasını istediğini söyleyerek " Hatta Alişan'la beraber okuldan atıldık. Yıllar sonra baktım Onur Şan dönüyor, ben de dönmeye karar verdim" dedi...