Düşesin kardeşi James Middleton'ı köy hayatı ziyadesiyle mutlu ediyor

Okul günlerinde kendisine disleksi (okuma ve öğrenme güçlüğü) teşhisi konulduğunu, bu nedenle kendini ve yeteneklerini sorguladığını anlatan genç adam, “Birdenbire ve topluma açık bir şekilde ‘başarı mı, başarısızlık mı’ olduğum sorgulandı. Bu durum üzerinizde baskı yaratıyor” dedi.