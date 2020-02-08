Düşen uçakta ölmüştü ablası feryat etti 'gitme dedim dinlemedin'...

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkan yolcu uçağının içinde bulunan ve hayatını kaybeden 3 kişiden biri olan 29 yaşındaki Songül Bozkurt, İzmir’den son yolculuğuna uğurlandı. Bozkurt’un cenazesinde gözyaşları sel oldu. Bozkurt’un acılı ablası kardeşine "Gitme Songül’üm. Ben sana gitme dedim dinlemedin beni. Söz vermiştim ona düğününe gelirim demiştim. Düğününe gelecektim Songül’üm. Ben senin yanına hep gelirim" diye feryat etti.