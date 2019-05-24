Dünyayı sarsan ikonik süpermodeller
Onlar dünyanın en meşhur süpermodelleri. Yıllar onlara iyi mi davranmış, yoksa acımasızlık mı etmiş, karar sizin.
The Body' (Vücut) takma adıyla bilinen Elle Macpherson, bugün 55 yaşında, ama buna inanmakta zorluk çekiyoruz doğrusu.
Bir süpermodelin kariyeri için en önemli basamaklardan biri olan Sports Illustrated Swimsuit sayısının kapağına 5 kez çıkan Macpherson, 6 yıl boyunca her Elle sayısında da boy göstermişti.
Macpherson'ın 55. yaşı şerefine, dünyanın en iyi bildiği diğer süpermodellerin yıllar içinde nasıl değiştiğine bir bakalım.
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Christy Turlington (1991, 2018)
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Iman (1981, 2017)
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Kate Moss (1992, 2018)
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