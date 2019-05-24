Dünyayı sarsan ikonik süpermodeller

The Body' (Vücut) takma adıyla bilinen Elle Macpherson, bugün 55 yaşında, ama buna inanmakta zorluk çekiyoruz doğrusu.

Bir süpermodelin kariyeri için en önemli basamaklardan biri olan Sports Illustrated Swimsuit sayısının kapağına 5 kez çıkan Macpherson, 6 yıl boyunca her Elle sayısında da boy göstermişti.

Macpherson'ın 55. yaşı şerefine, dünyanın en iyi bildiği diğer süpermodellerin yıllar içinde nasıl değiştiğine bir bakalım.