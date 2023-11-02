Dünya'nın Hamas'a bakışı

DÜNYA’nın HAMAS’a BAKIŞI

7 Ekim’den bu yana Gazze’ye yönelik katliamlar hız kesmeden devam ediyor. Başta ABD olmak üzere batılı birçok ülkenin desteğini aldı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu. Almış olduğu bu destek dünya kamuoyunda etki bulmadı.

Londra, Washington, Paris ve İspanya gibi birçok ülkede sağduyu sahibi, yüreğinde vicdan taşıyan insanlar sokaklara çıkıp, İsrail aleyhine gösteri yapıyor. Filistin halkına destek mesajları veriyor.

Kamuoyu baskısından gerilen Netanyahu, “Hamas IŞİD’dir. IŞİD nasıl ezildiyse Hamas da aynı şekilde ezilmelidir” dedi. Hamas’ı, IŞİD ile benzeştirdi. Hamas ; Arap-İslam dünyasının en büyük İslami hareketi sayılan Mısır merkezli Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) Filistin'deki uzantısı. Hamas, fikri açıdan İhvan ekolünün bir parçasıdır ancak bağımsız bir Filistin örgütüdür. Asla terörist değildir.

Filistinli militan grup Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik başlattığı saldırı, ölçek ve şiddet açısından eşi benzeri görülmemiş bir olay.

ÜLKELERİN HAMAS'A BAKIŞI;

Hamas'la güçlü ilişkileri bulunan Körfez'deki Arap ülkelerinden KATAR, hali hazırda Hamas'ın yönettiği Gazze Şeridi'nin en büyük mali destekçisi konumunda.

Katar ayrıca Mısır ve BM ile halen devam eden İsrail-Hamas esir takası sürecinde de yer alıyor.

Filistin davasının en önemli partnerlerinden biri olan MISIR; Hamas ilişkileri 2002 yılı sonunda başladı. Taraflar arasında 2013 ila 2017 yıllarında dalgalanmalar yaşandı. İlişkilerin durma noktasına geldiği dönemler oldu. 2015'te verilen bir yargı kararı ile Hamas "terör örgütü" olarak kabul edildi. Ancak daha sonra Mısır Acil Durum Mahkemesi bu kararı bozdu.

KAHİRE; Hamas arasındaki resmi ilişkiler 2017'den beri Mısır istihbaratı aracılığıyla yürütülüyor. Mısır, Filistin içindeki bölünmüşlüğün son bulması için Filistinli gruplar ile İsrail arasında ara buluculuk rolünü sürdürüyor.

KUVEYT; Hamas'ın kurulduğu günden bu yana hareketle iyi ilişkiler geliştirdi. Kuveyt, 2006'da Filistin'deki seçimleri kazandığında Hamas'ı destekledi ve halen ilişkileri üst düzeyde devam ediyor.

LÜBNAN; Hamas ile ilişkileri hareketin 1998'de ülkede temsilcilik açmasından bugüne kadar devam ediyor. Lübnan'da önemli bir nüfuza sahip Hizbullah ile Hamas arasında da güçlü bağlar bulunuyor.

CEZAYİR; Hamas arasında istikrarlı bir ilişki söz konusu. Hamas yönetimi, Cezayir'in 2016'da temsilcilik açmasına müsaade ettiğini açıkladı.

YEMEN; Hamas ile ilişkilerini eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in Filistin'deki bölünmüşlüğün son bulması için ara buluculuk yaptığı 2008'den beri devam ettiriyor.

İRAN; Hamas'ın en önde gelen müttefiklerinden biri olarak öne çıkıyor. 1992'den beri Hamas'ın İran'da temsilciliği bulunuyor. Hamas'ın, Suriye'deki iç savaşın patlak verdiği süreçte Suriye rejimi ile ilişkilerinin bozulması ve yönetim merkezini Katar’a taşıma almasının ardından İran ile ilişkilerde bir süreliğine soğukluk yaşanmış olsa da ilişkiler bugün yine eski haline dönmüş durumda.

PAKİSTAN; 2006'da Hamas'ın Filistin'deki seçimleri kazanmasının ardından kurulacak hükümete 3 milyon dolar yardımda bulunacağını açıkladı ve taraflar arasındaki ilişkiler böylece başlamış oldu.

ENDONEZYA; Hamas'tan bir heyet 2014'te Endonezya'yı ziyaret etti. Heyet, Endonezya Meclisinde milletvekilleri ile bir araya geldi ve ülkede Hamas'ın bir temsilcilik açması talebinde bulundu. Ancak Endonezya hükümeti bu talebi "hareketlerle değil devletlerle çalıştığı" gerekçesiyle geri çevirdi. Ardından Endonezya hükümet sözcüsü Hamas'ın ülkede faaliyet göstermesine karşı olmadıklarını açıkladı.

TÜRKİYE - HAMAS İLİŞKİSİ

Türkiye ile Hamas, 2006'da hareketin Filistin'deki milletvekili seçimlerini kazanmasından günümüze kadar iyi ilişkiler kurdu. Filistin'deki seçim sonuçları kabul edildi. Filistin halkının iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulandı.