Dünyanın Geleceğini Şekillendiren Lider Erdoğan mı?

Ankara’dan Yükseldi Sayın Erdoğan’ın Gürleyen Sesi…

Fransa’nın ünlü Le Point dergisi, "2025- Yeni Dünya Düzeni" başlıklı özel sayısında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı da dünyanın geleceğini şekillendirecek dört liderden biri olarak gösterdi.

Dergi, Sayın Erdoğan’ın yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e de kapakta yer verdi.

Le Point dergisi 2018'de Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ı kapağına taşımış ve "diktatör" demişti. Bu kez Sayın Erdoğan’ın küresel düzende vazgeçilmez güçlü bir aktör olduğunu kabul ederek, Türkiye’nin rolünü ön plana çıkardı.

Sayın Erdoğan’ın dünya çapındaki artan etkisi ve Türkiye'nin uluslararası konjonktürdeki önemli konumunun bir yansıması olarak okumak mümkündür.

Dünya Lideri, Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan pazar günü AK Parti 8. Olağan Kongresini Ankara’da gerçekleştirdi. 100 bin katılımcı hedefine ulaşan AK Parti’de Sayın Erdoğan yeniden genel başkan seçilirken, parti yönetimi de yenilendi.

Partinin en geniş karar alma organı Merkez Karar Yönetim Kurulu'nun (MKYK) yarısı değişti.

İYİ Parti ve Gelecek Partisi'nden istifa ederek AK Partiye katılan 9 isimden 7'si MKYK'ya girdi.

Tüzük değişikliği ile Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) üye sayısı 18'den 21'e çıkarıldı ve üç yeni başkanlık kuruldu.

Yeni kurulan Türk Dünyası ile İlişkiler başkanlığına İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili olan Kürşad Zorlu getirildi. Zorlu 2 Ocak 2025’te İYİ Partiden istifa ederek 21 Ocak 2025’te Ak Parti saflarına katılmış rozetini Sayın Erdoğan takmıştı.

AK Parti kurulduğundan bu yana Türk Dünyası ile İlişkiler Başkanlığı hiç gündeme gelmemişti. Bu başkanlığın kurulmasında MHP’nin rolü olduğunu düşünüyorum.

Kongre konuşmasında muhalefeti ve TÜSİAD'ı sert sözlerle eleştiren Erdoğan, "Bu toksik muhalefetin panzehiri de AK Parti ve Cumhur İttifakıdır" diyerek CHP’ne yüklendi.

Salondaki yoğun katılım ve coşku insanların Sayın Erdoğan’a olan biatı, bağlılığı dikkat çekiciydi. 14 Ağustos 2001’de kurulan parti 23 yaşında ve 23 yıldır iktidarda olmasına rağmen yıpranma payı söz konusu değildi. Teşkilatlarda şaşırtıcı bir şekilde ilk günkü enerji vardı. Taptaze ve diri…

İşte cesur ve güçlü liderin, genel başkanın farkı burada ortaya çıkıyor.

“Durmak yok, yola devam” diyerek teşkilatlara enerji şırınga ediyor Sayın Erdoğan.

Bir de siyasi derinlik ve yılların tecrübesini.

Merkez Yürütme kurulunda yer olan pek çok isim kuşkusu oldukça donanımlı ve siyasi yeterliliği yüksek isimler. Bu isimler içinde bir de donanım anlamında zirvede olanlar var.

Çalışkan, üretken, cesur ve cesaretli…

Mustafa Elitaş, Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, Prof. Dr. Hüseyin Yayman, Ahmet Büyükgümüş, Tuğba Işık Ercan, Efkan Ala gibi isimler.

Bunun yanı sıra mesleği siyasetçi olan 23 yıllık süreçte hep vitrinde kalmayı becermiş olanlar var. Becermek ve başarmak siyasette çok farklı anlamlar içerir.

Yenilikçi misyonunu sık sık dile getiren AK Parti yeni siyasetçilere listesinde yer açmalıydı. Aynı isimler, farklı çarprazlamayla hep varlar. Varyasyon farklı ama isimler aynı.

Hatta siyasetçi olmayan, mesleğinde başarılı olan isimlerde var. Bunun yanı sıra ömrünü siyaset adamış olanların olmadığı sadece popüler kültüre hizmet edenlerin olduğu,

Yıllardır partide olan fakat vatandaşla, seçmenle temasında sorun olanlarda yer almış listede.

Sivil halk bazı siyasetçilerden hazzetmiyor. O nedenle bu listeler hazırlanırken mini anket programlarından fayda sağlanıp, çıktılar dikkate alınarak yol haritasının belirlenmiş olması siyasetteki sağlamayı desteklerdi.

Halkın sempati nazarında kendilerine yer bulamayan siyasetçiler AK Partinin arka planında beyin takımında olmaya devam edebilirler. Ama çoğunluğun isteği vitrinde olmak, göz önünde durmak.

Ülkenin istikrarı için, aydınlık Türkiye için hayırlara vesile olsun duasıyla…