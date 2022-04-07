Dünyanın en zengin ünlü milyarderleri açıklandı! En zengin ünlü bakın kim

Dünyanın en zengin insanlarını her yıl liste halinde paylaşan Forbes dergisi, 2022 yılının en çok kazanan isimlerini paylaştı. Teknoloji dünyasında devrim yaratan Elon Musk 219 milyar dolar ile listenin başını çekerken Amazon’un sahibi Jeff Bezos 171 milyar dolar ile 2. sırada yer alıyor.