Dünyanın en zengin ünlü milyarderleri açıklandı! En zengin ünlü bakın kim
Her yıl dünyanın en zengin isimlerini sıralayan Forbes dergisi, 2022 yılının en zengin milyarderlerini açıkladı. Listede giren ünlü isimler belli oldu.
Dünyanın en zengin insanlarını her yıl liste halinde paylaşan Forbes dergisi, 2022 yılının en çok kazanan isimlerini paylaştı. Teknoloji dünyasında devrim yaratan Elon Musk 219 milyar dolar ile listenin başını çekerken Amazon’un sahibi Jeff Bezos 171 milyar dolar ile 2. sırada yer alıyor.
Girişimcilerin ve iş insanlarının çoğunlukta olduğu listede, medya sektöründen de birçok isim yer alıyor...
2021 yılında Forbes dergisi, ünlü şarkıcı Rihanna'nın 1,7 milyar dolarlık servetiyle milyarderler kulübüne girdiğini duyurmuştu.
Güzellik markası Fenty Beauty ve giyim markası SavageXFenty ile 2022 milyarderler listesine ilk defa giren Barbadoslu şarkıcı, listede 1729. sırada yer alıyor.