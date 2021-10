Dünyanın en yakışıklı erkekleri 2021 listesi belli oldu! İşte o ünlüler...

19. Paul Stephen Rudd, 6 Nisan 1969'da Amerika'da doğdu. Genellikle komedi filmlerinde görülür,bunlardan en bilinenleri; Anchorman: The Legend of Ron Burgundy (2004), The 40-Year-Old Virgin (2005), Knocked Up (2007), Forgetting Sarah Marshall (2008), I Love You, Man (2009), Dinner for Schmucks (2010),Our Idiot Brother (2011), The Perks of Being a Wallflower (2012) ve This Is 40 (2012). Televizyonda NBC dizisi Friends'te son iki sezon Phoebe Buffay'in sevgilisi ve gelecekteki kocası Mike Hannigan'ı canlandırdı. Tim and Eric'te de yer aldı.