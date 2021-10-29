Dünyanın en yakışıklı erkekleri 2021 listesi belli oldu! İşte o ünlüler...
Dünyaca ünlü dijital bir medya şirketi tarafından düzenlenen ‘Dünyanın en yakışıklı erkekleri’ anketi sonuçlandı.
Ranker'da herkesin oylamasıyla yapılan dünyanın en yakışıklı erkekleri 2021 anketi sonuçlandı. İlk 20'nin açıklandığı listede Türkiye'den hangi isimler yer aldı? Oylamayla belirlenen liste sırasıyla şu şekilde:
20. 2 Eylül 1964, Lübnan doğumlu Kanadalı aktör, yapımcı, yönetmen ve müzisyen. Adının anlamı "Dağlardan esen rüzgar"dır. Annesi ile babası Beyrut'ta bir gece kulübünde tanışmışlardır. Annesi İngiliz, babası Çin asıllı bir Hawaiilidir. Ancak kendisini Kanada'da büyüdüğü için Kanadalı saymaktadır. 3 ülkenin vatandaşlığına sahiptir. Oyunculuk kariyerine ilk kez Kanada'da "Hanging In" isimli bir yapımla başladı. 1980'ler boyunca çeşitli reklamlarda (bir tanesi Coca-Cola için) rol aldı. Ayrıca yapımcılığını CD Projekt Red'in üstlendiği Cyberpunk 2077 isimli oyunda Johnny Silverhand karakterini canlandırdı. Baş rolünde Reeves'ın dayer aldığı The Matrix serisinin dördüncü filmi olan The Matrix Resurrections 22 Aralık 2021 tarihinde vizyona girmesi planlanıyor.
19. Paul Stephen Rudd, 6 Nisan 1969'da Amerika'da doğdu. Genellikle komedi filmlerinde görülür,bunlardan en bilinenleri; Anchorman: The Legend of Ron Burgundy (2004), The 40-Year-Old Virgin (2005), Knocked Up (2007), Forgetting Sarah Marshall (2008), I Love You, Man (2009), Dinner for Schmucks (2010),Our Idiot Brother (2011), The Perks of Being a Wallflower (2012) ve This Is 40 (2012). Televizyonda NBC dizisi Friends'te son iki sezon Phoebe Buffay'in sevgilisi ve gelecekteki kocası Mike Hannigan'ı canlandırdı. Tim and Eric'te de yer aldı.
18. Robert Downey Jr., 4 Nisan 1965 New York, Manhattan doğumlu olan Robert Downey Jr. Yahudi asıllı bir aileden gelmektedir. Genç yaşta tanıştığı uyuşturucu nedeniyle devam ettiği hiçbir okulu tamamlayamayan Downey Jr.’ın şansı sinema ve televizyonda döner. Çeşitli filmlerde rol aldıktan sonra Saturday Night Live ekibinde yıldızı parlar. Tuff Turf (1985), Tuhaf Bilim (1985) ve True Believer (1989) gibi filmlerinin ardından esas patlamasını ise Oscar’a aday gösterildiği Chaplin filmiyle yapar. 90’lı ve 2000’li yıllarda rol aldığı yapımların yanı sıra tekrarlayan uyuşturucu bağımlılığı ile de gündemden düşmeyen Robert Downey Jr. 2008’de Tropic Thunder ile bir kez daha Oscar’a aday gösterilir. Aynı yıl yeniden başlayan Iron Man serisi ile sahalara geri döndüğünü kanıtlayan Robert Downey Jr. kariyerinin bu ikinci döneminde kelimenin tam anlamıyla altın çağını yaşamaktadır. 2004’te ise ilk ve tek albümü olan “The Futurist”’i çıkarmıştır.