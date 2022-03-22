Dünyanın en yakışıklı erkeğiydi Alain Delon ötenazi istiyor Alain Delon kimdir kaç yaşında
Geçmiş yıllarda oyunculuğu ve yakışıklılığı ile ismini hafızalara kazıyan Alain Delon ötenazi ile ölmek; hayatına son vermek istiyor. İşte ünlü aktörün başarıdan ötenaziye uzanan hayat hikayesi...
1960 ve 70’lerde sinema kariyeriyle büyük çıkış yakalayan ve Fransa’nın en büyük aktörlerinden kabul edilen ve kendi döneminde dünyanın en yakışıklı erkeği ünvanıyla ismi özdeşleşen Alain Delon, son birkaç yıldır yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle artık daha fazla yaşamak istemediğini ve yaşlılığın eziyet haline geldiğini belirterek ölmek istediğini açıkladı.
Sinema tarihine oyuncu olarak birçok unutulmaz Film armağan eden Fransız oyuncu Alain Delon, yaşlandığını ve sağlık durumunun artık eskisi gibi olmadığını belirtip ötanaziye başvurmaya karar verdiğini söyledi.
Rocco ve Kardeşleri, Leopar, Kiralık Katil, Kızgın Güneş” gibi sinema tarihinin unutulmaz filmlerinin Fransız aktörü Alain Delon, ötenazi konusunda oldukça kararlı görünüyor. Aktörün bu isteğiyle ilgili oğlu Antonio’dan da destek istemesine rağmen oğlunun bunu reddettiğini bir röportajında açıklaması, Delon hayranlarını ikiye böldü.
Alain Delon'un ötenazi isteme nedeni, yaşlılık ya da hastalık mı: Usta oyuncu Alain Delon, engelli bir yaşlı adam olmak ve hastalıklarla yaşamak istemediğini dile getirdi. Delon, "Yaşlanmak berbat! Hiçbir şey yapamıyoruz. Görünüşümüzü ve görme duyumuzu kaybediyoruz. Ayağa kalkamıyor, ağrı hissediyoruz. Büyük bir eziyet" dedi.