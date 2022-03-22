Dünyanın en yakışıklı erkeğiydi Alain Delon ötenazi istiyor Alain Delon kimdir kaç yaşında

Alain Delon'un ötenazi isteme nedeni, yaşlılık ya da hastalık mı: Usta oyuncu Alain Delon, engelli bir yaşlı adam olmak ve hastalıklarla yaşamak istemediğini dile getirdi. Delon, "Yaşlanmak berbat! Hiçbir şey yapamıyoruz. Görünüşümüzü ve görme duyumuzu kaybediyoruz. Ayağa kalkamıyor, ağrı hissediyoruz. Büyük bir eziyet" dedi.