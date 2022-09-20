Dünyanın en saçma binası tarih oldu! Kahramanmaraş'taki binanın yerine bakın ne yapılacak

Kahramanmaraş’ta 1994 yılında yapılan İl Özel İdare Binası, gerek mimarisi gerekse renkleriyle aradan geçen zamanla kentin simgesi haline geldi. Kentte kimine göre sarı bina, kimine göre 18 katlı bina, internet arama motoru Google’a göre ise, ‘Dünyanın en saçma binası’ olarak tanımlanan İl Özel İdare Binası için 2019 yılında yıkım kararı alındı.