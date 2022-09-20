Dünyanın en saçma binası tarih oldu! Kahramanmaraş'taki binanın yerine bakın ne yapılacak
Kahramanmaraş’ta 40 dönümlük alanda yapılması planlanan şehir meydanı projesi çerçevesinde 'dünyanın en saçma binası' yıkıldı. Binadan geriye büyük bir boş alan kaldı.
Kahramanmaraş’ta 1994 yılında yapılan İl Özel İdare Binası, gerek mimarisi gerekse renkleriyle aradan geçen zamanla kentin simgesi haline geldi. Kentte kimine göre sarı bina, kimine göre 18 katlı bina, internet arama motoru Google’a göre ise, ‘Dünyanın en saçma binası’ olarak tanımlanan İl Özel İdare Binası için 2019 yılında yıkım kararı alındı.
Ocak ayında başlanan binanın yıkımı tamamlandı. Alan için Büyükşehir Belediyesi tarafından kent meydan projesi hazırlandı. Proje çerçevesinde, aralarında valilik ile Özel İdare İş Merkezi binasının da dahil olduğu 25 yapı ve 300 bağımsız birimin yer aldığı kent meydan ve otopark projesinin hayata geçirilmesi planlanıyor.
Dünyanın en saçma binasının yıkılması ve hafriyatının da kaldırılması sonucu binanın bulunduğu yer geniş bir alana dönüştü.