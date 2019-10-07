Dünyanın en küçük akıllı telefonu Palm Türkiye'de
Kredi kartı büyüklüğündeki Palm satışa sunuldu. Dünyanın en küçük akıllı telefonunun fiyatı ve özellikleri herkesi şaşırttı.
Bir dönem küçülme trendine giren telefonlar akıllandıkça boyutları da hızla büyümeye başladı. 6 inçten büyük amiral gemilerinin hakim olduğu piyasaya bu mantaliteye karşı çıkan bir ürün geçtiğimiz aylarda sürülmüştü.
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Kredi kartı büyüklüğündeki Palm, sonunda ülkemizde de satışa sunuldu.
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Yapılan açıklamaya göre Palm, Türkiye’de 2 bin 999 TL’lik tavsiye edilen satış fiyatıyla piyasaya sunuluyor.
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Palm, Android işletim sisteminin son sürümü ile çalışıyor.
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