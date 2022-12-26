"Dünyanın en iyi mutfakları" listesi olay çıkardı! Türkiye'yi öyle bir sıraya koydular ki...
|
"Dünyanın en iyi mutfakları" Taste Atlas (Lezzet Atlası) tarafından bu yıl yeniden belirlendi. Liste bir kez daha tartışmalara neden oldu. Türk mutfağının sırası herkesi şaşırttı. Hint mutfağı Türk mutfağının önüne koyuldu.
Geleneksel tariflerin ve otantik restoranların öne çıkarılması için içerikler üreten Taste Atlas (Lezzet Atlası), dünyanın en iyi mutfaklarını sıraladı.
112
Bu seneki listede İtalya ilk sırayı aldı. Yunanistan 2. İspanya 3. olurken Türkiye'nin sırası tartışma yarattı.
212
50. Slovakya
49. Uruguay
48. Tunus
47. Pakistan
46. Paraguay
312
45. Tayvan
44. Litvanya
43. Bangladeş
42. Filistin
41. Ukrayna
412