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"Dünyanın en iyi mutfakları" listesi olay çıkardı! Türkiye'yi öyle bir sıraya koydular ki...

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"Dünyanın en iyi mutfakları" listesi olay çıkardı! Türkiye'yi öyle bir sıraya koydular ki...

"Dünyanın en iyi mutfakları" Taste Atlas (Lezzet Atlası) tarafından bu yıl yeniden belirlendi. Liste bir kez daha tartışmalara neden oldu. Türk mutfağının sırası herkesi şaşırttı. Hint mutfağı Türk mutfağının önüne koyuldu.

"Dünyanın en iyi mutfakları" listesi olay çıkardı! Türkiye'yi öyle bir sıraya koydular ki...

Geleneksel tariflerin ve otantik restoranların öne çıkarılması için içerikler üreten Taste Atlas (Lezzet Atlası), dünyanın en iyi mutfaklarını sıraladı. 

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"Dünyanın en iyi mutfakları" listesi olay çıkardı! Türkiye'yi öyle bir sıraya koydular ki...

Bu seneki listede İtalya ilk sırayı aldı. Yunanistan 2. İspanya 3. olurken Türkiye'nin sırası tartışma yarattı.

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"Dünyanın en iyi mutfakları" listesi olay çıkardı! Türkiye'yi öyle bir sıraya koydular ki...

50. Slovakya

49. Uruguay

48. Tunus

47. Pakistan

46. Paraguay

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"Dünyanın en iyi mutfakları" listesi olay çıkardı! Türkiye'yi öyle bir sıraya koydular ki...

45. Tayvan

44. Litvanya

43. Bangladeş

42. Filistin

41. Ukrayna

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