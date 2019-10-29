Dünyanın en güçlü ülkeleri arasında Türkiye kaçıncı sırada bakın
ABD Haber ve Dünya Raporu, BAV Grubu ile ortaklaşa yaptığı çalışmada dünyanın en güçlü ülkelerini sıraladı. Worldpopulationreview'de yayınlanan rapor, 20.000'den fazla kişiyi araştırdı. Katılımcılardan 80 ülkeyi beş özellikle ilişkilendirmeleri istendi: askeri ittifaklar, uluslararası ittifaklar, siyasi etki, ekonomik etki ve liderlik.
80- Estonya
Ülke Nüfusu: 1.325.648
79- Letonya
Ülke Nüfusu: 1.906.743
78- Slovenya
Ülke Nüfusu: 2.078.654
77- Slovakya
Ülke Nüfusu: 5.457.013
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76- Litvanya
Ülke Nüfusu: 2.759.627
75- Hırvatistan
Ülke Nüfusu: 4.130.304
74- Uruguay
Ülke Nüfusu: 3.461.734
73- Bulgaristan
Ülke Nüfusu: 7.000.119
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72- Kosta Rika
Ülke Nüfusu: 5.047.561
71- Macaristan
Ülke Nüfusu: 9.684.679
70- Romanya
Ülke Nüfusu: 19.364.557
69- Dominik Cumhuriyeti
Ülke Nüfusu: 10.738.958
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68- Çek Cumhuriyeti
Ülke Nüfusu: 10.689.209
67- Şili
Ülke Nüfusu: 18.952.038
66- Peru
Ülke Nüfusu: 32.510.453
65- Ekvador
Ülke Nüfusu: 17.373.662
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