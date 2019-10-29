Dünyanın en güçlü ülkeleri arasında Türkiye kaçıncı sırada bakın

ABD Haber ve Dünya Raporu, BAV Grubu ile ortaklaşa yaptığı çalışmada dünyanın en güçlü ülkelerini sıraladı. Worldpopulationreview'de yayınlanan rapor, 20.000'den fazla kişiyi araştırdı. Katılımcılardan 80 ülkeyi beş özellikle ilişkilendirmeleri istendi: askeri ittifaklar, uluslararası ittifaklar, siyasi etki, ekonomik etki ve liderlik.

80- Estonya

Ülke Nüfusu: 1.325.648

79- Letonya

Ülke Nüfusu: 1.906.743

78- Slovenya

Ülke Nüfusu: 2.078.654

77- Slovakya

Ülke Nüfusu: 5.457.013

129

76- Litvanya

Ülke Nüfusu: 2.759.627

75- Hırvatistan

Ülke Nüfusu: 4.130.304

74- Uruguay

Ülke Nüfusu: 3.461.734

73- Bulgaristan

Ülke Nüfusu: 7.000.119

229

72- Kosta Rika

Ülke Nüfusu: 5.047.561

71- Macaristan

Ülke Nüfusu: 9.684.679

70- Romanya

Ülke Nüfusu: 19.364.557

69- Dominik Cumhuriyeti

Ülke Nüfusu: 10.738.958

329

68- Çek Cumhuriyeti

Ülke Nüfusu: 10.689.209

67- Şili

Ülke Nüfusu: 18.952.038

66- Peru

Ülke Nüfusu: 32.510.453

65- Ekvador

Ülke Nüfusu: 17.373.662

429