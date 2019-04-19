Dünyanın en güçlü sporcuları Antalya'da yarışıyor

Sporcuların tanıtılmasının ardından Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ev sahibi olarak sporculara, "Hoşgeldin" dedi. Sporcularla fotoğraf çektiren Başkan Yücel, "Alanya her yıl uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapıyor. Birçok misafirimizi burada ağırlıyoruz. Hem halkımıza hem de tatilini yapmaya gelen misafirlerimize sosyal ve sportif etkinlik sunuyoruz. Buraya yarışmaya gelen sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum" diye konuştu.