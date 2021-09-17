'Dünyanın en etkili Türk'ü Fatih Birol başarı sırrını verdi! Olacak iş değildi' deyip anlattı: En büyük hasretim...
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, TIME dergisinin belirlediği dünyanın en etkili 100 kişisi arasındaki tek Türk oldu. Birol yaptığı açıklamalarda başarı sırrını verdi.
Time dergisinin bu yılki ‘Dünyanın en etkili 100 kişisi’ listesine giren tek Türk, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol oldu. Hürriyet gazetesinden Zeynep Bilgehan'ın ziyaret ettiği Birol çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"Çok mutlu bir ailede büyüdüm" diyen Birol "Babama büyük bir hayranlığım vardı. Aynı anda dört farklı iş yapardı; hastanede çalışırdı, muayenehanesi vardı, bir okulun doktorluğunu yapar, hemşire okulunda ders verirdi." dedi.
Pragmatist bir kadındı: Ailesiyle ilgili Birol "Bizi iyi okullarda okutmak için yapardı bunu… Ailenin gündem konusu hep biz çocukların geleceği olurdu. Annem de her soruna çözüm bulan pragmatist bir kadındı." şeklinde konuştu.
İlk siyah beyaz yayınları hatırlıyorum: Televizyonla ilgili Birol "Babam kaçta gelirse gelsin yemeğe beraber oturulurdu. Beni en mutlu eden şeylerden biri ilk televizyonun gelmesiydi. Tek kanal TRT’deki ilk siyah beyaz yayınları hatırlıyorum." ifadelerini kullandı.