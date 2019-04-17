Dünyanın en çekici büyükannesi Gina Stewart, çıplak pozu yüzünden isyan etti
'Dünyanın En Çekici 100 Kadını' arasında gösterilen Gina Stewart, üstsüz paylaşımının Instagram'da silinmesinin ardından çılgına döndü.
Dünyanın en çekici büyükannesi olarak tanınan Gina Stewart, Instagram tarafından sansür yedi. Yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çeken Gina Stewart yaptığı üstsüz paylaşım yüzünden Instagram'da sansürlenince çok sinirlendi ve isyan etti.
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Fotoğrafları çok 'cesur' olduğu için ve Instagram kurallarına uymadığı için fotoğrafı silinen Stewart, Instagram tarafından hedef alındığını söyleyerek özgürlüğünün kısıtladığını söyledi.
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4 çocuk bir de torun sahibi olan Stewart, düzgün fiziği ve genç görüntüsüyle sosyal medyada büyük ilgi görüyor.
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Avustralyalı Stewart, Maxim dergisinin hazırladığı 'Dünyanın En Çekici 100 Kadını' arasına girmişti.
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