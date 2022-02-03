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Dünyanın en büyük siyah elması açık arttırmayla satışa sunuldu! Fiyatı ağızları açıkta bıraktı

Dünyanın en büyük siyah elması açık arttırmayla satışa sunuldu! Fiyatı ağızları açıkta bıraktı

İNGİLİZ müzayede evi Sotheby's dünyanın en büyük kesim siyah elmasını açık arttırmayla satışa çıkardı. "Enigma" adı verilen 555,55 karatlık siyah elmas 10 Şubat'ta yeni sahibini bulacak.

Dünyanın en büyük siyah elması açık arttırmayla satışa sunuldu! Fiyatı ağızları açıkta bıraktı

Sotheby's'in İngiltere'nin başkenti Londra'daki şubesinde sergilenmeye başlanan "Enigma" adı verilen 555,55 karatlık siyah elmas 3-9 Şubat'ta çevrim içi olarak açık arttırmaya sunulacak.

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Dünyanın en büyük siyah elması açık arttırmayla satışa sunuldu! Fiyatı ağızları açıkta bıraktı

Üzerinde değerli taşlar bulunan bir asteroidin 2,6 ile 3,8 milyar yıl önce dünyaya çarpmasıyla oluştuğu düşünülen ve yapısında meteorlarda bulunan bir mineral olan osbornitin de yer aldığı siyah elmas 10 Şubat'ta yeni sahibini bulacak.

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Dünyanın en büyük siyah elması açık arttırmayla satışa sunuldu! Fiyatı ağızları açıkta bıraktı

Mevcut sahibi tarafından 1990'larda satın alındığında işlenmemiş hali 800 karat ağırlığında olan Enigma, 3 yıllık bir işlemden sonra son halini aldı. 

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Dünyanın en büyük siyah elması açık arttırmayla satışa sunuldu! Fiyatı ağızları açıkta bıraktı

Orta Doğu'dan ilham alınarak palmiye şeklinde kesilen Enigma'nın yaklaşık 3-5 milyon sterline (yaklaşık 90 milyon lira) alıcı bulması bekleniyor.

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