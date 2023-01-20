Dünyanın en büyüğü bulundu! Zehir saçarak önüne geleni yiyor "Toadzilla" görenleri ürküttü
Ortalama bir kamış kurbağasının 6 kat büyüğü Avustralya'da bir milli parkta bulundu. "Toadzilla" adı verilen kurbağa, "Dünyanın en büyük kara kurbağası" olarak haberlere konu oldu. Yetkililer, oldukça zehirli olan hayvanın önüne çıkan her şeyi yediğini söyledi. Artık hayatta olmayan "Toadzilla" büyüklüğü ve ağırlığıyla ürküttü.
Avustralya'daki park bekçileri dünyanın en büyük kamış kurbağası buldu ve hayvana "Toadzilla" adını verdi. İsim için ünlü ABD yapımı canavar filmi "Godzilla" ve İngilizce kurbağa anlamına gelen "toad" kilmeleri birleştirildi.
Queensland Çevre ve Bilim Departmanı'na göre Korucu Kylee Gray, Conway Ulusal Parkı'nda yolunu kesen bir yılan yüzünden aracından inmek zorunda kaldı ve Toadzilla'yı gördü.
"Ağzına sığan her şeyi yer"
Gray, "Eğilip kamış kurbağasını yakaladım. Onun ne kadar büyük ve ağır olduğuna inanamadım. Boyutu nedeniyle dişi olduğuna inanıyoruz ve dişi kamış kurbağaları erkeklerden daha büyük oluyor. Bu büyüklükteki bir kamış kurbağası, ağzına sığdırabildiği her şeyi yer; buna böcekler, sürüngenler ve küçük memeliler de dahildir" dedi.
6 kat daha ağır, boyu 25 santimetre!
Gray, Toadzilla’nın ortalama bir kamış kurbağasından 6 kat daha fazla ağır olduğunu söyledi. Dev kamış kurbağasının ağırlığı 2,7 kilogram, boyu ise 25 santimetre olarak ölçüldü.