Dünyanın en büyüğü bulundu! Zehir saçarak önüne geleni yiyor "Toadzilla" görenleri ürküttü

"Ağzına sığan her şeyi yer"

Gray, "Eğilip kamış kurbağasını yakaladım. Onun ne kadar büyük ve ağır olduğuna inanamadım. Boyutu nedeniyle dişi olduğuna inanıyoruz ve dişi kamış kurbağaları erkeklerden daha büyük oluyor. Bu büyüklükteki bir kamış kurbağası, ağzına sığdırabildiği her şeyi yer; buna böcekler, sürüngenler ve küçük memeliler de dahildir" dedi.