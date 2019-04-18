'Dünyada çok nadir rastlanıyor!' Türkiye'nin gizli güzelliği: Ballıca Mağarası

Ballıca Mağarası, sahip olduğu parlak ve göz alıcı renk yanında içerdiği kalsit oluşumlarının zenginliği, çeşitliliği ve güzellikleri ile nadir bir jeolojik peyzaj oluşturmaktadır." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, şu sözlere de yer verildi: