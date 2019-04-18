'Dünyada çok nadir rastlanıyor!' Türkiye'nin gizli güzelliği: Ballıca Mağarası
TOKAT'ta bulunan ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesine alınan Ballıca Mağarası'nın güzelliği göz dolduruyor.
Birleşmiş Milletler, Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 'Dünya Mirası Listesi Yolunda Ballıca Mağarası Projesi' kapsamında yapılan başvuruyla Tokat'ın Pazar ilçesindeki Ballıca Mağarası'nın UNESCO Dünya Miras Geçici Listesine alındığı bildirildi. Ballıca Mağarası'nın güzelliği ise göz dolduruyor.
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansından (OKA) yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Valisi Ozan Balcı'nın himayelerinde Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde "Dünya Mirası Listesi Yolunda Ballıca Mağarası Projesi" yürütüldüğü belirtildi.
Proje kapsamında UNESCO'ya başvuru yapıldığı aktarılan açıklamada, "Ballıca Mağarası UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2019 yılında Türkiye'den giren tek miras alanı olmuştur. İnsanlığın ortak miras alanlarını korumada uluslararası işbirliği sağlayan UNESCO, aynı zamanda üstün veya istisnai evrensel değere sahip olan bu alanların tanınırlığını da artırmaktadır.
Ballıca Mağarası, sahip olduğu parlak ve göz alıcı renk yanında içerdiği kalsit oluşumlarının zenginliği, çeşitliliği ve güzellikleri ile nadir bir jeolojik peyzaj oluşturmaktadır." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, şu sözlere de yer verildi: