Dünyaca ünlü yıldız Lady Gaga Met Gala'ya damgasını vurdu!
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Lady Gaga'nın MET Gala’da sunuculuk yapacağı duyurulduğu andan beri herkesin gözü Gaga'daydı. Gaga bu merakı boşa çıkarmadı ve inanılmaz bir şova imza attı.
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Lady Gaga, her yıl düzenlenen yardım gecesi MET Gala’da sunuculuk yapacaktı.
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Bu haber duyurulduğu andan beri Gaga hayranları heyecan ve merak içindeydi.
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Öyle ki Gaga bir açıklama yapmış ve gecede giyeceği kıyafet nedeniyle altı gündür bacaklarını traş etmediğini söylemişti.
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Hal böyle olunca herkes Gaga'nın ne giyeceğini daha çok merak etmeye başlamıştı.
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