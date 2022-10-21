Dünyaca ünlü şarkıcı bakın ne için Türkiye'ye geldi! 'Türkler iki konuda çok iyi...'
Grammy ödülüne sahip Amerikalı ünlü şarkıcı Akon da son dönemde sağlık turizmi için Türkiye'yi seçen birçok yabancı insan gibi Türkiye'yi tercih etti. Ünlü şarkıcı Türkiye’de saç ektirdiğini açıkladı. Akon yaptığı açıklamada, "Şaka yapmıyorum. Türkler iki konuda çok iyi, saç ekimi ve diş tedavisi" diye konuştu.
Grammy ödüllü ABD’li şarkıcı Akon, Türkiye’de saç ektirdiğini söyleyerek Türkiye’nin saç ekimi ve diş tedavisinde çok iyi olduğu açıklamasında bulundu.
18
Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarının ardından takipçilerinden gelen yorumlar nedeniyle açıklama yapan Akon, saç ektirdiğini duyurdu.
28
Saçının ön tarafındaki düzlüğe dair konuşan Akon, “Yurtdışında saç ektirdim” dedi.
38
Saç ekimi için 140 bin TL harcadı
Sunucu Bootleg Kev’in podcast programına katılan Akon, Türkiye’deki saç ekimi ameliyatı için 7 bin 500 Dolar (140 bin TL) ödediğini kaydetti.
48