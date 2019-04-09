Dünyaca ünlü oyuncu şantajla seks tarikatına alım yaptığını itiraf etti

BBC'nin haberine göre Mack'in, Nxivm isimli grubun başlıca kadın yardımcılarından biri olduğu belirtiliyor. Mahkemeye çıkarılan Mack, grubun kurucusu olan Raniere'nin kendisine, gruptaki iki kadından gizli grupla ilgili bilgi vermeleri halinde şantaj yapmak için kullanabilecekleri malzeme ve fotoğraf edinmesi talimatını verdiğini anlattı.