Dünyaca ünlü oyuncu şantajla seks tarikatına alım yaptığını itiraf etti
Dünyada milyonlarca izleyiciye ulaşan Smallville dizisindeki Chloe Sullivan karakteriyle tanınan Allison Mack, "şantaj" ve "şantaj yapmak için komplo kurma" suçlamalarını kabul etti.
1998'de kurulan Nxivm isimli seks tarikatına şantaj yaparak eleman aldığını itiraf eden Allison Mack, Brooklyn'de federal mahkemeye çıktı. Mack yazılı açıklamasında, kurbanlarına bir kadın danışma grubuna katıldıklarını söyleyerek, Nxivm'e kazandırdığını itiraf etti.
BBC'nin haberine göre Mack'in, Nxivm isimli grubun başlıca kadın yardımcılarından biri olduğu belirtiliyor. Mahkemeye çıkarılan Mack, grubun kurucusu olan Raniere'nin kendisine, gruptaki iki kadından gizli grupla ilgili bilgi vermeleri halinde şantaj yapmak için kullanabilecekleri malzeme ve fotoğraf edinmesi talimatını verdiğini anlattı.
İnsanlara yardım ediliyor sandım
"Raniere'in niyetinin insanlara yardım etmek olduğuna inandım. Yanıldım." diyen Mack, Nxivm hakkında yapılan soruşturma sonucu suçlama yöneltilen altı kişiden sadece biri.
20 yıla kadar hapis yatabilir
Eylül ayında cezalandırılması beklenen Mack, yöneltilen her iki suçlamadan da 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Mack, Nisan 2018'de yöneltilen kadın ticareti, kadın ticareti için komplo kurmak ve zorla çalıştırma suçlamalarını reddetmişti.