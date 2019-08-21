Dünyaca ünlü model, tatil paylaşımlarıyla Instagram'ı sallıyor!
ABD'li model Sophia Richie'nin Instagram hesabından yaptığı tatil paylaşımlarına, yorum ve beğeni yağıyor.
20 yaşındaki ABD'li model Sophia Richie, bu yaz tatile doymadı.
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Aylardır tatilde olan güzel model, Instagram paylaşımlarıyla takipçilerini mest ediyor.
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Her gönderisinde farklı bir bikiniyle görülen Richie'nin fotoğraflarına, yorum ve beğeni yağıyor.
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Güzel model, bir süredir 36 yaşındaki televizyon yıldızı Scott Disick ile aşk yaşıyor
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