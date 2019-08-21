Dünyaca ünlü model, tatil paylaşımlarıyla Instagram'ı sallıyor!

Dünyaca ünlü model, tatil paylaşımlarıyla Instagram'ı sallıyor!

ABD'li model Sophia Richie'nin Instagram hesabından yaptığı tatil paylaşımlarına, yorum ve beğeni yağıyor.

Dünyaca ünlü model, tatil paylaşımlarıyla Instagram'ı sallıyor! - Sayfa 1

20 yaşındaki ABD'li model Sophia Richie, bu yaz tatile doymadı.

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Dünyaca ünlü model, tatil paylaşımlarıyla Instagram'ı sallıyor! - Sayfa 2

Aylardır tatilde olan güzel model, Instagram paylaşımlarıyla takipçilerini mest ediyor.

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Dünyaca ünlü model, tatil paylaşımlarıyla Instagram'ı sallıyor! - Sayfa 3

Her gönderisinde farklı bir bikiniyle görülen Richie'nin fotoğraflarına, yorum ve beğeni yağıyor.

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Dünyaca ünlü model, tatil paylaşımlarıyla Instagram'ı sallıyor! - Sayfa 4

Güzel model, bir süredir 36 yaşındaki televizyon yıldızı Scott Disick ile aşk yaşıyor

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