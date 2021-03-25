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Dünyaca ünlü model Irina Shayk otel odasından paylaştı görenler tanıyamadı

Dünyaca ünlü model Irina Shayk otel odasından paylaştı görenler tanıyamadı

Ünlü top model Irina Shayk, sosyal medya hesabından paylaştığı kareyle ünlü olmadan önceki halini gösterdi. Otel odasında beklerken çekilen pozunu paylaşan Shayk'ı takipçileri beğeni yağmuruna tuttu.

Dünyaca ünlü model Irina Shayk otel odasından paylaştı görenler tanıyamadı

Güzelliğiyle büyüleyen dünyaca ünlü model Irina Shayk, geçtiğimiz gün Instagram hesabından nostaljik bir paylaşımda bulundu. Ünlü olmadan önceki halini takipçilerinin beğenisine sunan Shayk büyük ilgi gördü.

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Dünyaca ünlü model Irina Shayk otel odasından paylaştı görenler tanıyamadı

Shayk, dünyaca ünlü bir top modele dönüşmeden bir sene önce yani 2006 senesinden bir otel odasında çekilen pozunu gün yüzüne çıkardı. Bazı takipçileri Shayk'ı tanımada güçlük çekti.

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Dünyaca ünlü model Irina Shayk otel odasından paylaştı görenler tanıyamadı

Shayk'ın '2006...' notuyla paylaştığı bu fotoğraf hayranlarını mest ederken birçok takipçisi ise "Tanıyamadım" yorumunda bulundu.

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Dünyaca ünlü model Irina Shayk otel odasından paylaştı görenler tanıyamadı

Irina Shayk kimdir?

2007 yılında Intimissimi markası ile gerçekleştirdiği ilk yüksek profilli tanıtım kampanyasından sonra işleri açılan Rus model, o yıldan beri dünyanın en çok talep gören modellerinden biri haline geldi.

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