Dünyaca ünlü model Cara Delevingne kadın arkadaşıyla samimi bir şekilde objektiflere takıldı! O görüntüler olay oldu!
Yaptığı cinsellik itiraflarıyla gündemden düşmeyen dünyaca ünlü İngiliz model ve oyuncu Cara Delevingne, bu kez de İtalya tatilinde kadın arkadaşı ile öpüşürken objektiflere takıldı! Kendisini panseksüel olarak tanımlayan Delevigne daha önceden de hayır için cinsel organını satışa çıkarmıştı!
Yaptığı cinsellik itiraflarıyla gündemden düşmeyen dünyaca ünlü model ve oyuncu Cara Delevingne, bu kez de İtalya tatilinde kadın arkadaşı ile öpüşürken objektiflere takıldı! Kendisini panseksüel olarak tanımlayan Delevigne daha önceden de hayır için cinsel organını satışa çıkarmıştı!
Cinsel hayatıyla ilgili çekinmeden konuşuyor..
Başarılı model ve oyuncu Cara Delevingne, cinsel hayatıyla ilgili çekinmeden konuşan isimlerin başında geliyor.
Ünlü modelden şaşırtan açıklama.
Cinsellik oyuncakları markası olan model, geçtiğimiz aylarda ürünleri satışa çıkmadan önce kendisinin test ettiğini söyleyerek herkesi çok şaşırtmıştı.
Cinsel ilişki itirafıyla gündeme gelmişti..
Cara Delevingne, yine bir cinsel ilişki itirafıyla gündeme gelmişti. Güzel model, cinsel ilişki sırasında orgazma ulaştığında sessiz kalmayı tercih ettiğini söylemişti.