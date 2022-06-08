Dünyaca ünlü model Cara Delevingne kadın arkadaşıyla samimi bir şekilde objektiflere takıldı! O görüntüler olay oldu!

Yaptığı cinsellik itiraflarıyla gündemden düşmeyen dünyaca ünlü model ve oyuncu Cara Delevingne, bu kez de İtalya tatilinde kadın arkadaşı ile öpüşürken objektiflere takıldı! Kendisini panseksüel olarak tanımlayan Delevigne daha önceden de hayır için cinsel organını satışa çıkarmıştı!