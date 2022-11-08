Dünyaca ünlü model Bella Hadid hastanelik oldu sebebini duyanlar şaştı kaldı!
İki kız kardeş olan Gigi Hadid ve Bella Hadid dünyanın önde gelen mankenleri arasında gösteriliyor. İki kardeşten Bella Hadid'ten kötü haber var. Hadid'in son paylaşımında yataktaki hali sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Ünlü mankenin hastalığının sebebini duyanlar ise şaşırdı.
Şimdilerde tüm dünyada aranan bir model olan Bella Hadid, Lyme hastalığı yüzünden hastanelik oldu. Lyme, bir tür kenenin ısırması ile insana geçen bir bakterinin yol açtığı hastalık olarak tanımlanıyor.
Hollywood dedikodu bloglarında yayınlanan haberlerin içeriklerine göre, geçtiğimiz Eylül ayında yapılan Moda Haftaları'ndan beri, her gün podyuma çıkan, çekimlere koşan ve bu süre zarfında uymak zorunda olduğu diyete olan bağlılığı sebebiyle neredeyse aç kalan Bella Hadid'in durumunun risk derecesi şimdilik bilinmiyor.
İş temposuna dayalı yorgunluğundan ve stresinden ötürü kanındaki enfeksiyon derecesinin arttığı söylenen Hadid hasta yatağından fotoğraflarını paylaştı.
Paylaştığı fotoğraflardaki bantlar ise, enfeksiyonun oluşturduğu yüksek derece ateş ve ağrıları hafifletmek için kullanılıyor.