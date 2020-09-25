Dünyaca ünlü markanın tasarımları dalga konusu oldu Nurgül Yeşilçay bakın ne yaptı
Nurgül Yeşilçay, bambaşka bir kılığa bürünerek dünyaca ünlü moda markasının bir paylaşımıyla fena dalga geçti.
Son zamanlarda sıklıkla sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Nurgül Yeşilçay, son paylaşımıyla sevenlerini kahkahaya boğdu. Yeşilçay, dünyaca ünlü giyim markasının yeni koleksiyon çekimindeki pozu taklit etti.
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Instagram'da 11 milyonu aşkın takipçisi bulunan Fransız lüks giyim markası aksesuar ve kıyafetleriyle gündem olmaya devam ediyor.
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Moda markası son olarak yeniden popüler olan vatkalı tasarımlarıyla ilgili bir paylaşımıyla sosyal medyaya bomba gibi düştü.
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Kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan fotoğrafa sessiz kalamayan Nurgül Yeşilçay ise bir kadın arkadaşıyla markanın paylaşımını tiye aldı.
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