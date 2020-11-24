Dünyaca ünlü isim Kuruluş Osman kadrosuna katıldı işte yılın transferi

İkinci sezonuyla beraber yepyeni isimleri kadrosuna katan Kuruluş Osman transferlerine doymuyor. Son olarak dünyaca ünlü bir isim Kuruluş Osman dizisine transfer oldu. Dizinin dikkat çeken yeni transferi, dünyaca ünlü Azerbaycanlı kick boksçı Zabit Samedov oldu.