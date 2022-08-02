Dünyaca ünlü film stüdyosu Cinecitta’da yangın çıktı!

İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangında, "Rönesans Floransası" setinin kullanılamaz hale geldiği ve "Biri Bizi Gözetliyor" adlı televizyon yapımının çekildiği stüdyoda da hasar oluştuğu aktarıldı. Yangında ölen ya da yaralanan bildirilmezken, yangının kontrol altına alındığı belirtildi.