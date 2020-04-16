Dünyaca övülen Akdeniz diyeti ile 2 haftada 8 kilo verin!
Akdeniz tarzı beslenme şekline dayalı Akdeniz diyeti ile 2 haftada 8 kilo vermeye ne dersiniz? Peki Akdeniz diyetinde ne yenir? İşte Akdeniz diyeti ve 5 günlük örnek diyet listesi.
Akdeniz diyeti dünyada “Med Diet” olarak bilinen, 1960’lı yıllardan beri İspanya, İtalya, Türkiye ve Yunanistan gibi ülkelerde yaşayan insanların beslenme düzenini model alan bir diyet çeşididir.
Akdenizliler bol bol taze balık yer. Taze balık beyin sağlığını destekleyen bir numaralı besinlerden biridir. Balık ile beraber bol da tavuk tüketen Akdeniz insanları, ayda sadece 4–5 defa kırmızı et tüketirler.Yüksek miktarda zeytin yağı ve balık yemek Akdeniz diyetini sağlıklı yağ açısından bayağı zengin kılar.Akdeniz mevsimi meyve ve sebzeler için çok ılımlı bir mevsim olduğu için buranın insanı her ikisini de bol bol tüketir. Sebzeler çoğunlukla çiğ ya da az pişmiş olarak yenir.
Akdeniz Diyeti 1993 yılında Harvard'ın Sağlık Örgütü tarafından incelenmiş ve birçok hastalığın tedavi sürecinde bir beslenme çeşidi olarak önerilmiş. Üstelik ''Akdeniz Diyeti Piramidi'' de oluşturulmuş. Oluşturulan bu piramidin tabanında sebzeler ve meyveler,zeytinyağı ve tahıllar, üzerinde balık ve deniz ürünleri, onun da üzerinde süt ürünleri, ardından tavuk eti ve son sırada ise kırmızı et yer alıyor.Piramitten de anlayacağınız üzere bu beslenme çeşidinin temelinde Akdeniz mutfağının en sevilen malzemeleri yer alıyor. Peki Akdeniz diyetinde ne yenir?
1.gün
Kahvaltı: 2 dilim kepekli ekmek (çavdar, ekşi mayalı ekmek de tüketebilirsiniz), 1 dilim tuzsuz beyaz peynir, 5-6 adet tuzsuz zeytin, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, bolca salatalık, domates ve yeşillik.
Öğlen yemeği: Ton balıklı, zeytinyağlı yeşil salata + 1 dilim kepek ekmeği
Akşam yemeği: Zeytinyağlı sebze yemeği + yarım yağlı yoğurt + salata
Ara öğünlerde: Meyve + yarım yağlı süt + çiğ badem (çiğ fındık, ceviz, kaju vb)