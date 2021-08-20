Dünya yanarken Murat Övüç gelinlik giydi: Benim neyim eksik...
Son dönemde oğlunun skandallarıyla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Murat Övüç bu sefer de gelinlik giymesiyle gündeme geldi. Övüç gelen tepkilere "Benim neyim eksik" diye yanıt verdi.
Geçtiğimiz günlerde de oğlu Burakcan Övüç’ün otomobilinden evlere doğru rastgele ateş açtığı görüntüler sebebiyle tepki çeken ssyal medya fenomeni, matinelerde ve bazı gece kulüplerinde sahne alan Murat Övüç bu kez de bambaşka bir olaya imza atarak gelinlik giydiği fotoğraflarını paylaştı. "Benim ne eksiğim var" diyen Övüç'ün bu görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.
Murat Övüç şimdi de giydiği gelinlikle gündemde. 'tony.avlar' Instagram hesabından Övüç'ün gelinlikli hali paylaşılınca videoya yorum yağdı.
Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç trafikte adeta terör estirmesiyle gündeme gelmişti. Övüç, kullandığı aracın camını açarak defalarca ateş etmişti. Silahın doğrultulduğu yönde evlerin olduğu görülmüştü.
Trafikte adeta terör estiren Övüç, ateş açtığı anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşmıştı ancak bir süre sonra silmişti. Övüç, daha önce de bacağının üstüne koyduğu tabanca ile otomobilini kullanmıştı.