Dünya yanarken Murat Övüç gelinlik giydi: Benim neyim eksik...

Geçtiğimiz günlerde de oğlu Burakcan Övüç’ün otomobilinden evlere doğru rastgele ateş açtığı görüntüler sebebiyle tepki çeken ssyal medya fenomeni, matinelerde ve bazı gece kulüplerinde sahne alan Murat Övüç bu kez de bambaşka bir olaya imza atarak gelinlik giydiği fotoğraflarını paylaştı. "Benim ne eksiğim var" diyen Övüç'ün bu görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.