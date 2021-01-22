Dünya Trabzon'daki bu köpeği konuşuyor! Gazeteler manşetten duyurdu
TRABZON'da 'Boncuk' isimli köpek dünya çapında haber oldu. The Washington Post, Hindustan Times, The Guardian, Daily Herald gibi birçok gazete Boncuk'a sayfalarında yer verdi.
Kentte yaşayan Cemal Şentürk, 14 Ocak’ta Medical Park Trabzon Karadeniz Hastanesi'ne kaldırıldı. Cemal Şentürk tedaviye alınırken, sahibinin taşındığı ambulansı takip eden 'Boncuk' isimli köpek de hastanenin giriş kapısı önünde beklemeye başladı.
Şentürk’ün yakınları tarafından eve götürülen köpek, her defasında yeniden hastaneye döndü. Sevimli köpek, hastane personeli ve vatandaşların ilgi odağı oldu.
Sağlık durumu iyiye giden Şentürk’ün, tekerlekli sandalyeyle aşağı inip, bekleyişini sürdüren ve hastane çalışanlarınca beslenen köpeğiyle buluşması, duygusal anlara sahne oldu. Cemal Şentürk, 6'ncı günde tedavisinin ardından taburcu olup evine döndü.
Boncuk'un sahibinin tedavi gördüğü özel hastanenin giriş kapısı önünde 5 gün boyunca beklemesi, dünya basınında da geniş yer buldu. Avrupa ve ABD medyası, haberi okurlarına manşetlerden duyurdu.