Dünya Müslümanları kimin piyonu

Bugün İslam dünyası denince;

30 milyon KM2’yi bulan bir yüz ölçüme sahip,

1,57 milyarı geçen Müslüman nüfus,

60'a yakın devlet ve 80 dolayında Müslüman topluluğu anlaşılmaktadır.

Müslüman nüfusun yaklaşık % 80'lik bir bölümü, Endonezya, Bangladeş, Nijerya, Pakistan, Türkiye, Mısır, İran, Cezayir, Sudan ve Fas'ı içine alan 10 ülkede yaşamaktadır.

Böylesine büyük bir güç var ortada. Fakat bu büyük güç Gazze'de yaşananlar karşısında ortak hareket etmekte zorlanıyor.

Bu büyük güçlerden birine İran'a bakacak olursak ; Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani 2020'de Ocak ayı başında silahlı insansız hava aracıyla düzenlenen operasyonda ABD saldırısı sonucu öldürüldü.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, ABD ile birlikte İran'ın bölgedeki en büyük rakipleri Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bölgedeki milis güçlere destek vermekle suçladığı, İran'ın ülke dışındaki operasyonlarından sorumlu komutanıydı.

General Kasım Süleymani, İran'ın Suriye ve Irak'taki askeri hareketlerinden ve stratejisinden sorumlu isimdi. Başkalarının hayatına dair bir tehdit unsuru olduğunu gösteren bulgular olmadığı halde ABD'nin eliyle öldürüldü.

3 Ocak'taki bu saldırıyla, bir ülkenin, başka bir devletin yetkililerinden birini öldürmesi 'meşru müdafaa’ yaptığına dair ilk örnektir. Açıklama bu yöndedir.

İran'ın bir numaralı generalinin öldürülmesi sonucunda Tahran'ın buna bir cevap vereceğini hatta yeni bir savaşın tetikleyicisi olacağı düşünülürken…

Durum hiçte böyle olmadı.

İran'dan 18 füze ateşleniyor ancak tek bir tanesi bile Amerikan üslerine isabet etmiyordu. Beyaz Saray’a verilen söz tutuluyordu. İran asla ABD'ye yanlış yapamazdı.

Çünkü İran düşman görünümlü dosttu.

Hatta Ortadoğu'da Amerikan çıkarlarına en çok hizmet eden ülkelerin başında geliyor.

Dünya da Amerikan çıkarları korunacaksa, hemen bir kriz çıkarmak gerekir. İran, ABD için her zaman kriz kumanda merkezinin başında oturuyor. İsrail’in yanı sıra İran da ABD'nin bölgedeki kriz sopası.

Irak'la savaşması için aldığı talimatı 8 yıl boyunca uyguladı İran. Irak'ın gücünü neredeyse sıfırlandı.

ABD, İran'ın bu mükemmel yardımıyla rahatça girdi Irak'a.

Gazze'ye de "Arkandayız" diyerek savaş öncesi gaz veren İran'dır. Şimdi Devlet Başkanları Hamaney "Biz başka bir ülke için savaşmayız" diyerek Gazze halkına sırtını döndü.

Tarih boyunca İran Batı'ya düşman gibi görünmüş ama hep onlara çalışmıştır.

Hatta Yavuz Sultan Selim Han iki kez Roma'ya sefer düzenlediğinde, Erzurum'a kadar girerek Osmanlı'yı sırtından hançerleyendi İran.

Osmanlı'yı yıkmak için kullanılan maşalardan biri ise Suudiler olmuştur.

Amerikan çıkarları için binlerce Müslümanı katledecek kadar esiri olmuştur ABD’nin.

Ronaldo'ya 214 milyon dolar veren,

Neymar için 400 milyon dolar harcayan Suudi Arabistan'ın,

13 milyon insan, kadın, çocuk ve yaşlının İsrail tarafından katledildiği şu günlerde,

Ülkesinin dört bir yanında tepinerek festivaller yapması boşuna mı? Umursamıyorlar Gazze’yi ve öldürülen masumları.

Sadece göstermelik showlu ifadeler var ortada, hepsi bu…

Fas, Bahreyn, BAE… ve diğerlerinin tek bir korkusu var

ABD Washington'a ayıp olur

Netenyahu "Arap liderlerden memnunuz" ifadesini boşuna mı söyledi.

İYİ PARTİ NASIL İYİLEŞECEK?

İYİ Parti’de milletvekili ve bazı parti yöneticilerinin istifalarının ardından, gündeme gelen yolsuzluk iddiaları nedeniyle gerilim oldukça yüksek. İYİ Parti iyileşir mi ?

Genel Başkan Meral Akşener, “kendisi, ailesi ve özel kalem müdürünün hesaplarını yasa dışı biçimde incelettiği” iddialarının hedefindeki Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti.

İddiaları reddeden ve kendisine yönelik suçlamalarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyleyen Dikbayır ise karşı iddiaları dile getireceği bir açıklamayla, İYİ Parti'den istifa etmeye hazırlanıyor.

İYİ Parti'de, Genel Başkan Meral Akşener’in başkanlığında hafta sonu milletvekilleri, Genel İdare Kurulu (GİK) ve Başkanlık Divanı üyeleri ile belediye başkanlarının katıldığı toplantıda, istifalar ve parti yönetimi hakkındaki iddialar masaya yatırıldı.