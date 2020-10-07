Dünya Meteoroloji Örgütü: Antartika üzerindeki ozon deliği maksimum büyüklüğe ulaştı

Birleşmiş Milletlerin (BM) alt kuruluşu olan DMÖ'nün Sözcüsü Clare Nullis, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Copernicus Atmosfer İzleme Servisi'nden bilim adamları, Antarktika üzerindeki ozon deliğinin son yıllardaki en büyük ve en derin deliklerden biri olduğunu doğruladı" dedi.