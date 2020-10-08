Dünya literatüründe 84’üncü vaka oldu Elazığ'da 'perkütan' yöntemi uygulandı
ELAZIĞ'da 54 yaşındaki Fuat Salar, yaşamını devam ettirdiği tek böbreğinde görülen tümör sonrası uygulanan "Perkütan" yöntemiyle dünyada 84'üncü vaka olarak kayda geçti.
3 çocuk 1 torun sahibi Fuat Salar, 1988 yılında trafik kazası sonrası geçirdiği rahatsızlık ve ameliyatın ardından sol böbreğini kaybetti. Bir yıl sonrasında ise sağ böbreğinden açık taş ameliyatı olan Salar, en son bir ay önce idrar yapamama şikayeti ile Medical Park Elazığ Hastanesi’ne başvurdu.
Böbreğinin içine kadar girildi: Burada Üroloji Uzmanı Op. Dr. Serhat Yentür’ün tedavisine başladığı Salar, yapılan tetkikler sonucunda böbreğinde 3 santimetrelik lezyon ve tümöral hücreler saptandı. Bunun üzerine zor ve riskli olan ‘Perkütan’ yöntemi ile operasyon planlandı. Operasyonda Salar’ın böbreğine yandan girilip orada bir tüp oluşturulduktan sonra böbreğin içine girildi.
Ardından hastadaki tümör tur aletleriyle kazındı. Başarılı geçen ameliyatın ardından Salar, 3 gün sonra taburcu edilirken, perkütan yöntemi ile dünya literatüründe 84’üncü vaka olarak kayıtlara geçtiği öğrenildi.
Hastanın şikayetleri ve sonrasında gerçekleştirdikleri tedavi hakkında bilgi veren Üroloji Uzmanı Op. Dr. Serhat Yentür, 1988 yılında sağ böbreği alındığını, 1989 yılında ise sol böbrekten açık taş ameliyatı olduğunu, kendilerine de bir ay önce idrar yapamama şikayetiyle geldiğini aktardı.