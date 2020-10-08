Dünya literatüründe 84’üncü vaka oldu Elazığ'da 'perkütan' yöntemi uygulandı

Böbreğinin içine kadar girildi: Burada Üroloji Uzmanı Op. Dr. Serhat Yentür’ün tedavisine başladığı Salar, yapılan tetkikler sonucunda böbreğinde 3 santimetrelik lezyon ve tümöral hücreler saptandı. Bunun üzerine zor ve riskli olan ‘Perkütan’ yöntemi ile operasyon planlandı. Operasyonda Salar’ın böbreğine yandan girilip orada bir tüp oluşturulduktan sonra böbreğin içine girildi.