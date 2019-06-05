Dünya güzeli olmuştu! Aslıhan Karalar kırmızı mayosuyla fırtınalar estirdi!
Best Model of the World 2017 birincisi Aslıhan Karalar, kırmızı mayosuyla Bodrum'da plajda fırtınalar estirdi.
2017 yılında katıldığı Best of the World güzellik yarışmasında Dünya Güzeli seçilen Aslıhan Karalar, yaz sezonunu Bodrum'da açtı. Kız arkadaşlarıyla önceki gün görüntülenen tescilli güzel kırmızı mayosu ile plajın en çok dikkat çeken ismi oldu.
Karalar, bir ara arkadaşlarıyla kano yaparak, günün tadını çıkardı. Oyuncu, daha sonra iskeleye çıkarak kano yapan arkadaşlarının fotoğrafını çekti. Dünya güzeli, Kai Beach’te, giydiği kırmızı mayosuyla ilgi odağı oldu.
O anlar objektiflere böyle yansıdı...
Aslıhan Karalar kimdir?
Annesi Çanakkale, babası ise Ankaralı olan Aslıhan Karalar, 27 Nisan 1999 tarihinde dünyaya geldi. Anne-babası elektrik elektronik mühendisi olan aile kariyer yapmış kişiler arasında yer alıyor.Ankara doğumlu olan Aslıhan Karalar, Best Model Of Turkey 2017 birincisi oldu.