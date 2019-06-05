Dünya güzeli olmuştu! Aslıhan Karalar kırmızı mayosuyla fırtınalar estirdi!

Aslıhan Karalar kimdir?

Annesi Çanakkale, babası ise Ankaralı olan Aslıhan Karalar, 27 Nisan 1999 tarihinde dünyaya geldi. Anne-babası elektrik elektronik mühendisi olan aile kariyer yapmış kişiler arasında yer alıyor.Ankara doğumlu olan Aslıhan Karalar, Best Model Of Turkey 2017 birincisi oldu.