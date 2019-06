Dünya güzeli olmuştu! Aslıhan Karalar kırmızı mayosuyla fırtınalar estirdi!

2017 yılında katıldığı Best of the World güzellik yarışmasında Dünya Güzeli seçilen Aslıhan Karalar, yaz sezonunu Bodrum'da açtı. Kız arkadaşlarıyla önceki gün görüntülenen tescilli güzel kırmızı mayosu ile plajın en çok dikkat çeken ismi oldu.