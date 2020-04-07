Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 80 bini aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 80 bini geçti. Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 17 bin 127 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da yaşandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesindeki bilgiye göre; dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 80 bin 930, vaka sayısı ise 1 milyon 397 bin 165'e ulaştı.
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Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 17 bin 127 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da yaşandı.
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Bu ülkeyi 13 bin 897 can kaybıyla İspanya, 12 bin 227 ile ABD, 10 bin 328 ile Fransa, 6 bin 159 ile İngiltere ve 3 bin 872 ile İran takip etti.
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Salgının ortaya çıktığı Çin'de de 3 bin 331 kişi hayatını kaybetti.
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