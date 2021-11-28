Dünya diken üstünde! Omicron (Nu) varyantının belirtileri çok garip! Türkiye'de Omicron varyantı var mı?
GÜNEY tespit edildikten sonra Nu varyantı denilen fakat Dünya Sağlık Örgütü'nün Omicron varyantı olarak adını değiştirdiği yeni Covid-19 varyantı tüm dünyayı tehdit etmeye başladı. Avrupa başta olmük üzere birçok ülke sınır kapılarını kapattı. Omicron varyantını ilk tespit eden Güney Afrikalı bilim insanı ve doktor Angelique Coetzee'den korkutan açıklama geldi.
Güney Afrika'da tespit edildikten sonra başta Nu varyantı denilen fakat Dünya Sağlık Örgütü tarafından Omicron olarak adlandırılan corona virüsü varyantı ile ilgili çarpıcı açıklama Güney Afrikalı bilim insanı ve doktor Angelique Coetzee'den geldi. Varyant nedeniyle tüm dünya alarm durumuna geçerken, yasaklar da peşi sıra geldi. Sağlık bakanlığı Bilim Kurulu üyeleri Omicron ya da Nu varyantı için neler dedi? Türkiye'de Omicron varyantı var mı?..
Güney Afrika Doktorlar Birliği’nin başkanı olan ve 30 yıldır hekimlik yapan Dr. Angelique Coetzee, Omicron varyantını tespit eden ve bu konuda uyarıda bulunan ilk doktor olarak tarihe geçti. Uzmanları ve yetkilileri bu konuda uyaran Dr. Coetzee, ilk olarak Güney Afrika’da tespit edilen Omicron varyantı ile ilgili konuştu.
Semptomlar olağandışı fakat hafif geçiyor!
Varyantı ilk tespit eden isimlerin başında gelen bilim insanı, hastalığın getirdiği semptomları ve etkilerini kamuoyuna açıkladı. İngiliz basınına konuşan Güney Afrikalı doktor, semptomların diğer varyantlarda görülenlerden farklı olduğunu söyledi. Dr. Coetzee, “Semptomlar olağandışı fakat hafif geçiyor. Fakat varyant aşı olmayanları ve yaşlıları çok etkileyebilir” dedi.
Koku ve tat almada sıkıntı yok ama!
18 Kasım’da aşırı yorgunluk gösteren ve diğer semptomları da gösteren dört kişilik bir aileye baktıktan sonra Güney Afrika Aşı Danışma Komitesi’ne bilgi veren Coetzee, “Semptomları daha önce tedavi ettiğim hastalardan çok farklıydı ve daha hafif geçiyordu. Aşırı yorgunluk ve halsizlikleri vardı” dedi.