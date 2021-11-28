Dünya diken üstünde! Omicron (Nu) varyantının belirtileri çok garip! Türkiye'de Omicron varyantı var mı?

Güney Afrika'da tespit edildikten sonra başta Nu varyantı denilen fakat Dünya Sağlık Örgütü tarafından Omicron olarak adlandırılan corona virüsü varyantı ile ilgili çarpıcı açıklama Güney Afrikalı bilim insanı ve doktor Angelique Coetzee'den geldi. Varyant nedeniyle tüm dünya alarm durumuna geçerken, yasaklar da peşi sıra geldi. Sağlık bakanlığı Bilim Kurulu üyeleri Omicron ya da Nu varyantı için neler dedi? Türkiye'de Omicron varyantı var mı?..