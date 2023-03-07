Dünya basını, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını böyle gördü! Dikkat çeken manşetler: Yatırımcılar memnun olacak
Adaylık kriziyle dağılıp tekrar bir araya gelen Altılı Masa, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladı. Dünya basını, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını dikkat çeken ifadelerle manşetlerine taşıdı... İşte öne çıkan o manşetler...
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı oldu. Millet İttifakı'nın cuma gününden bu yana yaşanan krizin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ortak adayı olarak açıklaması dünya basınında geniş yer buldu.
REUTERS: Kılıçdaroğlu yıkıcı depremleri lehine çevirebilir
Haberi son dakika olarak duyuran Reuters, 14 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan seçimlerin Türkiye için 'tarihi' olduğu yorumunu yaparken, "Kılıçdaroğlu, eski bir devlet memuru olarak yıllardır devam eden ekonomik kriz ve artan enflasyonun yanı sıra geçen ay ülkenin güneyinde meydana gelen ve 46 binden fazla kişinin öldüğü, devlete eleştiriler yöneltilmesine yol açan yıkıcı depremleri lehine çevirebilir. Bununla birlikte bazıları enerjik bir eski ekonomist olan ve bir yolsuzluk karşıtı savaşçı olarak yükselen Kılıçdaroğlu'nun kampanyalardaki karizması sayesinde bir düzineden fazla seçim zaferi kazanan Erdoğan'ı yenilgiye uğratıp uğratamayacağından şüphe ediyor." ifadelerini kullandı.
NYT: Kıdemli bir muhalif siyasetçi aday olarak belirlendi
New York Times (NYT), ilgili haberinde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı koltuğundan indirmek isteyen muhalefet, ülkenin siyasi ve ekonomik gidişatını büyük ölçüde değiştirebilecek seçimlere sadece iki ay kala kıdemli bir muhalif siyasetçiyi cumhurbaşkanı adayı olarak belirledi. Türkiye'nin en büyük muhalefet partisinin lideri olan Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın son 20 yılda ülkenin en güçlü siyasetçisi olarak gücü elinde toplarken demokrasiyi erozyona uğrattığını söyleyen, bunu tersine çevirmeyi vaat eden çok çeşitli siyasi güçleri temsil ediyor." ifadelerine yer verildi.
"Ekonomik gelecek de oylanacak"
NYT, Türkiye'de eş zamanlı olarak düzenlenecek cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinde dünyanın 20 en büyük ekonomisinden biri olan Türkiye'nin ekonomik geleceğinin de oylanacağı yorumunu yaptı, Millet İttifakı'nın hafta sonu yaşadığı adaylık krizine de geniş yer verildi.