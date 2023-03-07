Dünya basını, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını böyle gördü! Dikkat çeken manşetler: Yatırımcılar memnun olacak

REUTERS: Kılıçdaroğlu yıkıcı depremleri lehine çevirebilir

Haberi son dakika olarak duyuran Reuters, 14 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan seçimlerin Türkiye için 'tarihi' olduğu yorumunu yaparken, "Kılıçdaroğlu, eski bir devlet memuru olarak yıllardır devam eden ekonomik kriz ve artan enflasyonun yanı sıra geçen ay ülkenin güneyinde meydana gelen ve 46 binden fazla kişinin öldüğü, devlete eleştiriler yöneltilmesine yol açan yıkıcı depremleri lehine çevirebilir. Bununla birlikte bazıları enerjik bir eski ekonomist olan ve bir yolsuzluk karşıtı savaşçı olarak yükselen Kılıçdaroğlu'nun kampanyalardaki karizması sayesinde bir düzineden fazla seçim zaferi kazanan Erdoğan'ı yenilgiye uğratıp uğratamayacağından şüphe ediyor." ifadelerini kullandı.