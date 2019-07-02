Dumanlar içindeki ekmek mücadelesi! Bakın ne üretiyorlar
Demirören Haber Ajansı
ERZİNCAN'da mangal kömürü üreterek geçimlerini sağlayan mevsimlik işçiler, ekmek parası için aileleriyle birlikte yaşadıkları çadırlarda zor şartlar altında yaşamlarını sürdürüyor.
Mardin ve Şanlıurfa'dan aileleriyle Erzincan’ın İliç ilçesine gelerek çalışmaya başlayan mevsimlik işçiler, Yakuplu köyüne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki dağın eteğine kurdukları çadırlarda mangal kömürü üretiyor.
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8 ay bölgede yaşayan işçiler, sabah dağlık alanlarda kestikleri odunların toplayarak başladıkları mesailerini, yaktıkları ateşin başında gece yarısına kadar devam ettiriyor.
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Günlerce ağır dumanın altında süren nöbetin ardından üretilen mangal kömürü, daha sonra satışa sunuluyor.
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Meşe ormanlarından izinli olarak kesilen odunlar günler süren bir çalışmayla kule şeklinde diziliyor. Daha sonra üzeri toprakla kapatılan ve ocak adı verilen kule, ateşe veriliyor.
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