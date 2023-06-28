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Dükkandan içeriye giren gözlerine inanamadı! Hepsi küle dönmüş

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Dükkandan içeriye giren gözlerine inanamadı! Hepsi küle dönmüş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ikinci el araç galerisinde çıkan yangında 6 araçta maddi hasar meydana oluştu.

Dükkandan içeriye giren gözlerine inanamadı! Hepsi küle dönmüş

Kayseri'de Kocasinan Bulvarı üzerinde bulunan bir galeride sebebi henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede içerisinde galeriyi sararken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

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Dükkandan içeriye giren gözlerine inanamadı! Hepsi küle dönmüş

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. 

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Dükkandan içeriye giren gözlerine inanamadı! Hepsi küle dönmüş

Çıkan yangın ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu söndürülürken, galeride bulunan 6 araçta maddi hasar oluştu.

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Dükkandan içeriye giren gözlerine inanamadı! Hepsi küle dönmüş
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