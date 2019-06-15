Düğünleri olay olmuştu! Berfu Yıldız ve Eser Yenenler balayına da bir servet ödüyor
Geçtiğimiz günlerde evlenen Berfu Yıldız ve Eser Yenenler, Antalya'da balayı için bir servet ödüyorlar.
Eser Yenenler bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Berfu Yıldız’a Şubat ayında gittikleri Finlandiya tatilinde evlilik teklif etmişti. Oyuncu Yenenler ve 2015 Miss Turkey dördüncüsü Berfu Yıldız, geçtiğimiz günlerde Kilyos'ta düzenlenen törenle dünyaevine girdiler.
Çift düğünün ardından balayı için Antalya'ya gitti. Berfu Yenenler balayında yaşadığı eğlenceli anları sosyal medyadan paylaştı. 4 aylık hamile olan Berfu Yenenlerin karnının şişliği dikkatlerden kaçmadı.
Geçtiğimiz günlerde evlenen ünlü çiftin bebeklerinin cinsiyeti ortaya çıktı. Yenenler çiftinin, erkek çocuk sahibi olacaklar.
Erkek bebek bekleyen ikili, Antalya'da lüks bir otelde konaklıyor. Lüks villalardan oluşan otelde kalan Yenenler ve eşi, bir gecce için 17 bin lira ödüyor.