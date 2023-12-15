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Düğüne gitti valeye arabasını verdi hayatının şokunu yaşadı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Düğüne gitti valeye arabasını verdi hayatının şokunu yaşadı

Bursa'da 25 yaşındaki motosiklet sürücüsü 16 yaşındaki ehliyetsiz valenin kullandığı otomobile çarparak hayatını kaybetti. Araç sahibi emniyetteki ifadesinde, başka birinin kazayı üstlenmeye çalıştığını iddia etti.

Düğüne gitti valeye arabasını verdi hayatının şokunu yaşadı

Olay, 9 Aralık günü Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesinde meydana geldi. Erdem E., bir yakınının düğünü için Lefkoşa Caddesi üzerinde bulunan Nilüfer Davet Düğün Salonuna gitti. Düğün salonunda otopark fişi alıp aracını valeye teslim etti. 

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Düğüne gitti valeye arabasını verdi hayatının şokunu yaşadı

Düğün bitimi salondan ayrılmak için dışarıya çıkan Erdem E., valeye aracını almak istediğini bildirdi. 15 dakika boyunca aracını almak için bekleyen hatta kendisinden sonra gelen kişilerin otomobilini aldığını gören Erdem E., valeye 'arabam nerede' diye sordu. 

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Düğüne gitti valeye arabasını verdi hayatının şokunu yaşadı

Vale Erdem E’ye 'abi araba kaza yaptı, gelmen gerekiyor' dedi. Erdem E. olay yerine gittiğinde aracın tamponunun sol tarafının parçalanmış ve yerde bir motosiklet olduğunu gördü.

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Düğüne gitti valeye arabasını verdi hayatının şokunu yaşadı

İddiaya göre Tayfun Zengin (25) idaresindeki 16 BEK 954 plakalı motosiklet Nilüfer Davet Düğün Salonu otoparkından çıkan Ö.F.Y. (16) idaresindeki 16 AKF 275 plakalı otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

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