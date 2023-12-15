Düğüne gitti valeye arabasını verdi hayatının şokunu yaşadı

Düğün bitimi salondan ayrılmak için dışarıya çıkan Erdem E., valeye aracını almak istediğini bildirdi. 15 dakika boyunca aracını almak için bekleyen hatta kendisinden sonra gelen kişilerin otomobilini aldığını gören Erdem E., valeye 'arabam nerede' diye sordu.