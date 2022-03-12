BIST 2.054
DOLAR 14,77
EURO 16,14
ALTIN 941,33

Dudak uçuklatan teklifi duyan Hülya Avşar bakın ne yaptı! Telaşlı hali herkesi şaşkına çevirdi

Dudak uçuklatan teklifi duyan Hülya Avşar bakın ne yaptı! Telaşlı hali herkesi şaşkına çevirdi

Geçtiğimiz yıl 'Masumiyet' dizisiyle ekranlarda olan, şimdilerde şarkıcılık kariyerine devam eden Hülya Avşar, telaşlı haliyle dikkat çekti

Dudak uçuklatan teklifi duyan Hülya Avşar bakın ne yaptı! Telaşlı hali herkesi şaşkına çevirdi

Son dönemde sahne kıyafetleri, özel hayatı ve açıklamalarıyla adından söz ettiren Hülya Avşar, önceki gün Etiler’de bir mekana girerken objektiflere yansıdı.

114
Dudak uçuklatan teklifi duyan Hülya Avşar bakın ne yaptı! Telaşlı hali herkesi şaşkına çevirdi

Hızlıca mekanın giriş kapısına doğru yönelen sanatçı, "Çok geç kaldım, sonra konuşalım” dedikten sonra gözlerden kayboldu.

214
Dudak uçuklatan teklifi duyan Hülya Avşar bakın ne yaptı! Telaşlı hali herkesi şaşkına çevirdi

Avşar'ın bu telaşının sebebi ise bir süre sonra ortaya çıktı.

314
Dudak uçuklatan teklifi duyan Hülya Avşar bakın ne yaptı! Telaşlı hali herkesi şaşkına çevirdi

58 yaşındaki şarkıcının bir kozmetik firmasıyla görüşmeye gittiği öğrenildi. 

414