Dudak uçuklatan teklifi duyan Hülya Avşar bakın ne yaptı! Telaşlı hali herkesi şaşkına çevirdi
Geçtiğimiz yıl 'Masumiyet' dizisiyle ekranlarda olan, şimdilerde şarkıcılık kariyerine devam eden Hülya Avşar, telaşlı haliyle dikkat çekti
Son dönemde sahne kıyafetleri, özel hayatı ve açıklamalarıyla adından söz ettiren Hülya Avşar, önceki gün Etiler’de bir mekana girerken objektiflere yansıdı.
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Hızlıca mekanın giriş kapısına doğru yönelen sanatçı, "Çok geç kaldım, sonra konuşalım” dedikten sonra gözlerden kayboldu.
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Avşar'ın bu telaşının sebebi ise bir süre sonra ortaya çıktı.
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58 yaşındaki şarkıcının bir kozmetik firmasıyla görüşmeye gittiği öğrenildi.
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