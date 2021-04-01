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Dudak uçuklatan tazminat! Kaan Tangöze Acun Ilıcalı davalık olmuştu şok eden rapor

Dudak uçuklatan tazminat! Kaan Tangöze Acun Ilıcalı davalık olmuştu şok eden rapor

Acun Ilıcalı ile mahkemelik olan Kaan Tangöze'nin davasında şok eden bilirkişi raporu açıklandı.

Dudak uçuklatan tazminat! Kaan Tangöze Acun Ilıcalı davalık olmuştu şok eden rapor

Türk rock müziği “Duman” grubunun solisti Kaan Tangöze, 2018 yılında MNG Yayıncılık ile Acun Medya Prodüksiyon'a dava açmıştı. "O Ses Türkiye" ve "O Ses Türkiye Çocuklar" programı davaya konu olmuştu. 

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Dudak uçuklatan tazminat! Kaan Tangöze Acun Ilıcalı davalık olmuştu şok eden rapor

Tangöze tarafından "Senden Daha Güzel", "Oje", "Bu Akşam", "Köprü Altı", "Ah", "Seni Kendime Sakladım", "Haberin Yok Ölüyorum", "Bekle Dedi Gitti", "Melankoli", "Belki Alışman Lazım" isimli şarkılarının "O Ses Türkiye" ve "O Ses Türkiye Çocuklar" programında izinsiz kullanıldığı belirtilmişti.

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Dudak uçuklatan tazminat! Kaan Tangöze Acun Ilıcalı davalık olmuştu şok eden rapor

3 yıl önce Kaan Tangöze'nin Avukatı Eylem Akkayalı, MNG Yayıncılık ile Acun Medya Prodüksiyon şirketine 5 bin TL maddi, 5 bin TL ise manevi tazminat davası açmıştı. 

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Dudak uçuklatan tazminat! Kaan Tangöze Acun Ilıcalı davalık olmuştu şok eden rapor

İstanbul 1. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları yer aldı. 

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