Dudak uçuklatan tazminat! Kaan Tangöze Acun Ilıcalı davalık olmuştu şok eden rapor
Acun Ilıcalı ile mahkemelik olan Kaan Tangöze'nin davasında şok eden bilirkişi raporu açıklandı.
Türk rock müziği “Duman” grubunun solisti Kaan Tangöze, 2018 yılında MNG Yayıncılık ile Acun Medya Prodüksiyon'a dava açmıştı. "O Ses Türkiye" ve "O Ses Türkiye Çocuklar" programı davaya konu olmuştu.
Tangöze tarafından "Senden Daha Güzel", "Oje", "Bu Akşam", "Köprü Altı", "Ah", "Seni Kendime Sakladım", "Haberin Yok Ölüyorum", "Bekle Dedi Gitti", "Melankoli", "Belki Alışman Lazım" isimli şarkılarının "O Ses Türkiye" ve "O Ses Türkiye Çocuklar" programında izinsiz kullanıldığı belirtilmişti.
3 yıl önce Kaan Tangöze'nin Avukatı Eylem Akkayalı, MNG Yayıncılık ile Acun Medya Prodüksiyon şirketine 5 bin TL maddi, 5 bin TL ise manevi tazminat davası açmıştı.
İstanbul 1. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları yer aldı.