Dudak uçuklatan tazminat! Kaan Tangöze Acun Ilıcalı davalık olmuştu şok eden rapor

Tangöze tarafından "Senden Daha Güzel", "Oje", "Bu Akşam", "Köprü Altı", "Ah", "Seni Kendime Sakladım", "Haberin Yok Ölüyorum", "Bekle Dedi Gitti", "Melankoli", "Belki Alışman Lazım" isimli şarkılarının "O Ses Türkiye" ve "O Ses Türkiye Çocuklar" programında izinsiz kullanıldığı belirtilmişti.