Dudak uçuklatan mirası kriz çıkardı! 'Seyfi Dursunoğlu 'cenazemi bile kaldıramaz' demişti
Geçtiğimiz yıl 87 yaşında hayata veda eden usta sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun dudak uçuklatan mirası ailede kriz çıkardı.
Huysuz Virjin tiplemesiyle hafızalara kazınan Seyfi Dursunoğlu, 17 Temmuz 2020’de 87 yaşında hayatını kaybetti. Vefatından yıllar önce vasiyetnamesini hazırlatan sanatçı, Üsküdar’daki eviyle bankadaki yüklü miktarda birikimini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) bıraktı.
Dursunoğlu’nun vefatının ardından vasiyetini yasal mirasçılarından çoğu onayladı. Ancak yeğenlerinden Evren Saydan ve Erhan Saydan itiraz ederek dava açtı.
Anadolu Adliyesi Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması, mart ayında görülecek.
ÇYDD avukatı Sedat Durna, konuyla ilgili “Seyfi Bey’in vasiyeti, aynı gün sağlık raporu alınarak noterde yapılmıştır. Bu, en güçlü, en sağlam vasiyet şekillerinden biridir." dedi.