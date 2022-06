Dua Lipa kız arkadaşıyla havuz başında öyle bir yakalandı ki!

New Rules, Be The One, IGDAF, Levitating isimli şarkıları ve sahne performanslarıyla adını Dünya'ya duyuran güzel şarkıcı Dua Lipa İtalya Portofino'nun bunaltıcı sıcağında arkadaşlarıyla güneşlenirken kız arkadaşı ile yakınlaştığı anlar sosyal medyada gündem oldu.