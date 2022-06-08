Dua Lipa kız arkadaşıyla havuz başında öyle bir yakalandı ki!
Dünyaca ünlü pop yıldızı İngiliz şarkıcı Dua Lipa İtalya Portofino'daki tatilinde havuz başında arkadaşlarıyla güneşlenirken bir kız arkadaşıyla samimi şekilde objektiflere yansıdı. Lipa'nın tatilde kız arkadaşı ile yakınlaşma anları sosyal medyada çok konuşuldu.
New Rules, Be The One, IGDAF, Levitating isimli şarkıları ve sahne performanslarıyla adını Dünya'ya duyuran güzel şarkıcı Dua Lipa İtalya Portofino'nun bunaltıcı sıcağında arkadaşlarıyla güneşlenirken kız arkadaşı ile yakınlaştığı anlar sosyal medyada gündem oldu.
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Ünlü şarkıcı telefonuyla ilgilenirken o esnada bir arkadaşı üzerine atladı. Şarkıcının kız arkadaşıyla samimi halleri ise sosyal medyada gündem oldu.
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Arkadaşının şakasına gülen ünlü şarkıcı, güneşlenmeye devam etti.
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Lipa, sarı bikinisiyle adeta şov yaptı.
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