Dua Lipa karantinada nasıl zaman geçirilir dedi küvet pozu paylaştı!

Dua Lipa kimdir?

Dua Lipa, 22 Ağustos 1995 tarihinde Londra’da dünyaya geldi. Aslen Kosovalı Arnavut bir ailenin evladı olan Dua Lipa’nın müzik kariyeri, 14 yaşındayken, diğer sanatçıların YouTube’daki şarkılarını yazmaya başladığı zaman itibariyle başladı.