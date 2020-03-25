Dua Lipa karantinada nasıl zaman geçirilir dedi küvet pozu paylaştı!
Koronavirüs günlerinde ünlülerin evde yaptıkları ilginç paylaşımlar hız kesmeden devam ediyor.Bunlardan biri de İngiliz şarkıcı Dua Lipa'ya ait.Şarkıcının evinin küvetinden paylaştığı fotoğraflara hayranlarının ilgisi büyük oldu.
Koronavirüsün şu ana dek 3 bin 269 can aldığı İngiltere'de insanlar evden çıkmayarak virüse karşı tedbir almaya çalışıyor. İngiliz şarkıcı Dua Lipa da Londra'daki evinden karantina fotoğrafları paylaştı.
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Nasıl zaman geçirilir 101
Lipa, nasıl zaman geçirilir 101 notuyla köpükle doldurduğu küvetinden çekildiği cesur pozları takipçilerinin beğenisine sundu.
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Dua Lipa'nın küvet pozlarına 2 milyonun üzerinde beğeni ve binlerce yorum geldi.
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Dua Lipa kimdir?
Dua Lipa, 22 Ağustos 1995 tarihinde Londra’da dünyaya geldi. Aslen Kosovalı Arnavut bir ailenin evladı olan Dua Lipa’nın müzik kariyeri, 14 yaşındayken, diğer sanatçıların YouTube’daki şarkılarını yazmaya başladığı zaman itibariyle başladı.
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