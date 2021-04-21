Seray Sever duygusal bir paylaşımına şunları yazdı:

"Aşkım, nurum, ışığım, ruh eşim, sevgilimle sonsuzluğa ve bilinmeyene verdiğimiz sözün 7.yılı, evlilikle taçlandırmamızın 3.yılı. İyi ki sen. Rabbime sonsuz şükürler olsun. Ve ille de sen."